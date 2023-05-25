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В Майском строят новую школу на 330 мест

В Майском строят новую школу на 330 мест

25.05.2023 | 10:02
Это будет здание с просторными холлами, большими окнами и светлыми кабинетами, с современным пищеблоком и актовым залом. Юные жители птицезаводского микрорайона Майского получат и самое современное оборудование: учебно-лабораторное, производственное, компьютерное, а также для кабинетов робототехники. Здесь же создадут необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Работы сейчас в самом разгаре. Новое образовательное учреждение позволит детям обучаться в одну смену в комфортных условиях. Спортивный зал уже сейчас поражает размахом. Здесь можно будет проводить не только уроки физкультуры, но и крупные соревнования, да и другие акции с большим количеством людей. Работы ведут по программе развития образования в Кабардино-Балкарии. На них направят около 280 миллионов рублей. Процесс контролируют представители профильного министерства, местной администрации и других надзорных органов. Стройку планируют завершить к декабрю. По поручению Главы республики Казбека Кокова в Майском обновят улицы Железнодорожную, Грибоедова и Совхозную. Они ведут к школе, которая должна заработать в новом учебном году.   https://t.me/vestikbr
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