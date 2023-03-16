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В Майском сегодня 40 семей получили ключи от новых квартир

В Майском сегодня 40 семей получили ключи от новых квартир

16.03.2023 | 22:37
Ключи от квартир вручали на площадке перед новыми домами. Их пять. В каждом – по восемь квартир. Все они достались сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Квартиры приобрело министерство просвещения и науки республики в рамках реализации федерального закона о социальной поддержке этой категории граждан. Собравшиеся поблагодарили строителей и перешли к церемонии передачи ключей. 40 жителей Майского района обрели сегодня крышу над головой. Для новоселов происходящее особо волнительно. У многих есть уже свои семьи, а теперь – и собственное жилье. Перерезана символическая красная лента, и обладатели квартир заходят в дома. Жилье сдали «под ключ». Есть сантехника, централизованный обогрев, газовые котлы и плиты. В этом районе Майского хорошая транспортная доступность, поблизости магазины и спортивные центры. Всего в 23-м году ключи от квартир в республике получат около ста сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все жилье - в новых домах.   https://t.me/vestikbr
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