В Майском районе завершили ремонт дороги Майский-Новоивановское

Поперечный уклон автодороги, который измеряет приемная комиссия Минтранса, позволяет дождевым потокам стекать с проезжей части. Основное «орудие труда» сотрудников дорожной лаборатории – трехметровая рейка. Ширина дороги, соответствие нормам поперечного и продольного профилей, состав покрытия – показателей качества несколько...
Эта дорога связывает Ново-Ивановское с региональной магистралью. Ремонт должны были завершить к началу осени, но справились еще до лета. Жители Майского района уже начали ездить по обновленной трассе.
На участке в два с половиной километра сняли старое покрытие, которое служило два с половиной десятка лет. Обновили не только проезжую часть, но также пересечения, примыкания и обочины. На ремонт израсходовали 18 тысяч кубометров асфальтобетона. Сам материал изготовили на заводе, который расположен неподалеку от Ново-Ивановского.
Теперь эта дорога безопасная и качественная. Именно такую задачу ставит национальный проект, в рамках которого и провели ремонтные работы.
https://t.me/vestikbr