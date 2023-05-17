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В Майском районе завершили ремонт дороги Майский-Новоивановское

В Майском районе завершили ремонт дороги Майский-Новоивановское

17.05.2023 | 16:02
Поперечный уклон автодороги, который измеряет приемная комиссия Минтранса, позволяет дождевым потокам стекать с проезжей части. Основное «орудие труда» сотрудников дорожной лаборатории – трехметровая рейка. Ширина дороги, соответствие нормам поперечного и продольного профилей, состав покрытия – показателей качества несколько... Эта дорога связывает Ново-Ивановское с региональной магистралью. Ремонт должны были завершить к началу осени, но справились еще до лета. Жители Майского района уже начали ездить по обновленной трассе. На участке в два с половиной километра сняли старое покрытие, которое служило два с половиной десятка лет. Обновили не только проезжую часть, но также пересечения, примыкания и обочины. На ремонт израсходовали 18 тысяч кубометров асфальтобетона. Сам материал изготовили на заводе, который расположен неподалеку от Ново-Ивановского. Теперь эта дорога безопасная и качественная. Именно такую задачу ставит национальный проект, в рамках которого и провели ремонтные работы.   https://t.me/vestikbr
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