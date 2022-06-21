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В Майском районе завершается реконструкция моста через реку Терек

В Майском районе завершается реконструкция моста через реку Терек

21.06.2022 | 15:50
Ольга Балкарова давно на пенсии, но по-прежнему увлечению пешими прогулками не изменяет. Теперь к подругам в гости и, конечно, в магазин за продуктами – только по новому переходу. В Красноармейском обновили дорогу, оборудовали тротуар. В селе живут больше полутора тысяч человек, и чтобы попасть сюда, приходилось добираться по бездорожью. Водители маршруток порой и вовсе отказывались заезжать. Капитально отремонтировали участок длиной около километра. Трасса связывает Красноармейское и Джулат. По нацпроекту “Безопасные качественные дороги” работы здесь начали в марте и завершили буквально на днях. Специалисты еще раз проверили качество нового покрытия. По стандарту ширина проезжей части из двух полос составляет семь метров. А в Майском завершают реконструкцию моста через реку Терек. Он соединяет Майский и Терский районы. Все работы также ведут по профильному нацпроекту. Сейчас специалисты укрепляют деформационные швы путепровода – промежутки между металлическими полотнами, которые служат основой проезжей части. Сразу после обновят и асфальтовое покрытие. Мост – это лишь часть ремонтируемого участка трассы, связывающей Майский и Урожайное. В целом по проекту дорожники приведут в надлежащий вид больше трех километров региональной трассы. Завершить все работы подрядчики намерены до конца июля.  
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