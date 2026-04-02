В Майском районе задержан местный житель по подозрению в незаконном обороте наркотиков

02.04.2026 | 14:00
В Майском районе полицейские задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. По данным следствия, мужчина через мессенджер вступил в преступный сговор с неизвестным лицом и получил партию запрещенных веществ, спрятанную в тайнике. При личном досмотре у него нашли семь свертков из полимерного материала, рассказали в региональном МВД. Экспертиза показала: в пакетиках содержится метилэфедрон общей массой более 10 граммов. Задержанный признался, что приобрел наркотики, чтобы потом перепродать их. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.   https://t.me/vestikbr
