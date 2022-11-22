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В Майском районе за круглым столом обсудили роль женщины в традиционной российской семье

В Майском районе за круглым столом обсудили роль женщины в традиционной российской семье

22.11.2022 | 10:03
«Женщина – «Берегиня» - так назвали круглый стол в Майском районе. Посвятили его роли женщины в традиционной российской семье. К обсуждению подключились члены Советов женщин сел, представители сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, общественники и журналисты. Собравшиеся отметили, что подобные дискуссии крайне актуальны в связи с тем, что президент страны утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. О поддержании семейного очага рассуждал представитель православной церкви. О том, как избежать разлада в совместной жизни, рассказала психолог. Говорили также о сохранении культурных ценностей. Глава администрации Майского района Татьяна Саенко выполнила приятную миссию – вручила жительницам муниципалитета награды от Совета женщин республики – за большой вклад в развитие женского движения, многолетний добросовестный труд и активную общественную работу.   https://t.me/vestikbr
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