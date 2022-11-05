home
Главная
>
Новости
>
В Майском районе возбудили уголовное дело по факту мошенничества, ущерб от которого составил около 2 млн рублей

В Майском районе возбудили уголовное дело по факту мошенничества, ущерб от которого составил около 2 млн рублей

05.11.2022 | 18:10
Сотрудники полиции Майского района возбудили уголовное дело по факту мошенничества, ущерб от которого составил около 2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Интернет-мошенники создали сайт продаж с положительными отзывами. 26-летний житель Майского района нашел в интернете сайт продаж электроники и, увидев множество положительных отзывов, решился совершить покупку. Заказав мобильный телефон, молодой человек, отследив по номеру посылки ее маршрут передвижения, совершил вторую покупку, также отслеживая ее путь. Спустя непродолжительное время майчанин заказал уже 19 телефонов, не дождавшись получения первых посылок. Когда первая посылка прибыла в промежуточный пункт, покупателя насторожил вес товара, который был значительно меньше предполагаемой покупки. Продавец перестал отвечать на звонки майчанина и смс-сообщения. Поняв, что он стал жертвой мошенников, молодой человек обратился с заявлением в ОМВД России по Майскому району. Общая сумма покупок составила 1 814 990 рублей По донному факту СО Отдела возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере)
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных