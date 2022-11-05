В Майском районе возбудили уголовное дело по факту мошенничества, ущерб от которого составил около 2 млн рублей

Сотрудники полиции Майского района возбудили уголовное дело по факту мошенничества, ущерб от которого составил около 2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Интернет-мошенники создали сайт продаж с положительными отзывами. 26-летний житель Майского района нашел в интернете сайт продаж электроники и, увидев множество положительных отзывов, решился совершить покупку. Заказав мобильный телефон, молодой человек, отследив по номеру посылки ее маршрут передвижения, совершил вторую покупку, также отслеживая ее путь. Спустя непродолжительное время майчанин заказал уже 19 телефонов, не дождавшись получения первых посылок. Когда первая посылка прибыла в промежуточный пункт, покупателя насторожил вес товара, который был значительно меньше предполагаемой покупки. Продавец перестал отвечать на звонки майчанина и смс-сообщения. Поняв, что он стал жертвой мошенников, молодой человек обратился с заявлением в ОМВД России по Майскому району. Общая сумма покупок составила 1 814 990 рублей По донному факту СО Отдела возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере)