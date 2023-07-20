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В Майском районе строят дома для детей-сирот

В Майском районе строят дома для детей-сирот

20.07.2023 | 15:39
В этих домах люди уже живут. Они появились в Майском весной этого года. Пять двухэтажных строений возвели по программе предоставления жилья сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. Сдали здесь 40 квартир. А эти три дома только строятся. Возводят их поблизости – в том же городке. Сюда ездит транспорт, рядом магазины и спортивные центры. В новых домах получат квартиры 32 человека. А в каждой квартире будет современный ремонт «под ключ», обещают подрядчики… В этой части Майского для малоэтажной застройки отвели участок в полторы тысячи квадратных метров. Общий двор заасфальтируют, оборудуют детскую площадку. Всего в нынешнем году квартиры в Майском районе получат около ста сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все жилье для них – в новых домах.   https://t.me/vestikbr
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