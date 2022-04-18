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В Майском районе состоялась "Гонка героев" с девизом «За наших! За победу!»

В Майском районе состоялась "Гонка героев" с девизом «За наших! За победу!»

18.04.2022 | 15:58
Стартовала первая пара участников «Гонки героев». Всего команд 16. В каждой по два человека – мужчина и женщина. Они должны показать свою выдержку, силу, ловкость, способность преодолевать любые препятствия. Такие соревнования много лет проводят в России. В Майском районе – во второй раз. И в нынешнем году их организовали под девизом «За наших! За победу!». Полоса включает бег, рукоход, брусья, подтягивание на перекладине, вертикальную лестницу, преодоление условного болота, препятствия «Паутинка» и «Мышеловка», огневой рубеж – всего 12 заданий. Уже второй год повышает свое спортивное мастерство семейная пара – Сергей и Любовь Богушовы. На этот раз они стартовали первыми, их время составило чуть больше девяти минут. Еще одна пара участников – Юрий Несынов и Злата Котлаузина. Некоторые препятствия они прошли с трудом, но в целом неплохо справились с заданиями. Все способствовало тому, чтобы в парке Майского состоялся настоящий праздник спорта. В итоге лучшей стала команда школы Котляревской, ей достался приз в 10 тысяч рублей. На втором месте – филиал академии «Солнечный город» в Майском районе. И на третьем – команда школы Новоивановского. Глава администрации муниципалитета Татьяна Саенко объявила, что с будущего года здесь также организуют соревнования «Гонка героев. Дети».
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