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В Майском районе ремонтируют сразу две школы

В Майском районе ремонтируют сразу две школы

15.04.2023 | 10:03
В Майском сейчас ремонтируют сразу две школы – вторую и пятую. Если вторую уже обновили почти наполовину, то в другой все только начинается. Сейчас идет демонтаж старой штукатурки, дверей и напольного покрытия. Дальше строители начнут менять систему отопления, водопровод, канализацию и электропроводку… Школу построили в начале 60-х, и все последующие годы здесь делали лишь косметический ремонт. А в 2022-м на деньги из районного бюджета обновили кровлю. Несмотря на ремонт, учебный процесс не прерывается. А это школа, которую возводят в микрорайоне «Птицезавод». Она заменит практически непригодную для занятий 14-ую. С момента основания та располагалась в здании бывшего детского сада. Из-за нехватки мест детей учили в две смены, отсутствовали спортивный и актовый залы… Образовательное учреждение строят по госпрограмме «Развитие образования в Кабардино-Балкарии». Здесь использовали три тысячи фундаментных блоков. Одного только кирпича на кладку стен уйдет около миллиона штук, рассказал Султан Макоев. По плану новое здание должны сдать в эксплуатацию в конце этого года. В целом в республике по итогам 2023-го планируют построить семь школ на четыре с половиной тысячи мест.   https://t.me/vestikbr  
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