В Майском районе развивают спортивную инфраструктуру

В Майском районе Кабардино-Балкарии активно развивают спортивную инфраструктуру. В густозаселенном микрорайоне города Майского в скором времени появится полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием. Расположено оно возле физкультурно-оздоровительного комплекса. Сдать объект в эксплуатацию должны уже в августе.

«По федеральной программе в этом году выделены средства на искусственное покрытие, а также выделены деньги местным бюджетом на подготовку для того, чтобы постелить это покрытие в размере одного миллиона, и на приобретение покрытия — более 9 миллионов. Это даст, я думаю, хороший толчок для физического развития взрослого населения, и в первую очередь, для детей спортшколы», — считает директор Детско-юношеской спортивной школы г. Майского Александр Колесников.

Условия для занятий спортом в Майском созданы в разных частях города. В здании ДК открыт зал для бокса и борьбы. В другом районе действует возрожденный стадион «Торпедо». В школе №5 по национальному проекту «Демография» создают игровую площадку для занятий футболом, волейболом, баскетболом, а также зону воркаута. Площадь территории – 800 квадратных метров. Открытие запланировали на начало нового учебного года. Такой же объект строят и в лицее №7 в Новоивановском. На обе площадки направят свыше 8 миллионов рублей. В целом в Майском районе задействованы два десятка спортивных залов и 30 сооружений на открытом воздухе. Стабильно посвящает физической активности часть своего свободного времени треть всех жителей муниципалитета.