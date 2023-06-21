В Майском районе раскрыта кража из домовладения

17 июня 2023 года в ОМВД России по Майскому району обратился 54-летний местный житель. Мужчина заявил, что при неизвестных обстоятельствах их его домовладения пропали золотые изделия – цепочка и крестик, общей стоимостью 58 000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела установили причастность к совершению кражи 37-летней соседки потерпевшего. Как пояснила сама подозреваемая, она знакома с семьей потерпевшего, периодически бывает у них в гостях, знает расположение вещей. В один из дней, женщина воспользовалась тем, что хозяева отвлеклись и не обращают внимания на гостью, она проследовала в комнату и украла золотую цепочку и крестик. На следующий день женщина сдала в ломбард украденное, получив за это 14 000 рублей. В отношении подозреваемой СО ОМВД России по Майскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.