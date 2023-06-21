home
Главная
>
Новости
>
В Майском районе раскрыта кража из домовладения

В Майском районе раскрыта кража из домовладения

21.06.2023 | 12:56
17 июня 2023 года в ОМВД России по Майскому району обратился 54-летний местный житель. Мужчина заявил, что при неизвестных обстоятельствах их его домовладения пропали золотые изделия – цепочка и крестик, общей стоимостью 58 000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела установили причастность к совершению кражи 37-летней соседки потерпевшего. Как пояснила сама подозреваемая, она знакома с семьей потерпевшего, периодически бывает у них в гостях, знает расположение вещей. В один из дней, женщина воспользовалась тем, что хозяева отвлеклись и не обращают внимания на гостью, она проследовала в комнату и украла золотую цепочку и крестик. На следующий день женщина сдала в ломбард украденное, получив за это 14 000 рублей. В отношении подозреваемой СО ОМВД России по Майскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных