В Майском районе расцвел каштан. — 2019.10.08

В начале октября это случалось и раньше, причем во многих местах. Однако в последнее время, как отмечают специалисты, подобные явления участились.

К примеру, в Ново_ивановском каштаны зацветают осенью уже несколько лет подряд. Жители села к природному фенОмену почти привыкли, но переживают, что сбой биологических часов опасен для деревьев. Ведь растения используют ресурсы, предназначенные для будущей весны.

Большинство ученых считает, что повторное цветение никакого вреда не приносит. Впрочем, единого мнения по этому поводу нет. Как нет и однозначных объяснений, почему происходит такой сбой. Очевидно лишь то, что случается он все чаще, а растений, которые ошибаются с сезоном, — все больше. Кстати, по народным приметам, повторное цветение обещает теплую и долгую осень.