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В Майском районе провели автопробег в поддержку российских военнослужащих

В Майском районе провели автопробег в поддержку российских военнослужащих

21.03.2022 | 16:50
Центральная площадь Майского. Отсюда выезжает колонна из полусотни машин. Грузовики, внедорожники, легковые авто украшены российскими триколорами, георгиевскими лентами, латинскими буквами Z и V. Это автопробег в поддержку решений Президента России Владимира Путина и Вооруженных сил нашей страны. Маршрут движения: райцентр – Ново-Ивановское - Котляревская - Александровская – и вновь Майский. Учитывая погодные условия - снег с дождем, сильный ветер, все сидящие за рулем соблюдали особые требования к движению. В центре Ново-Ивановского у памятника погибшим в годы Великой Отечественной – остановка. О подвиге героев вспоминают ветераны боевых действий, сотрудники Росгвардии, Следственного комитета, органов внутренних дел. Здесь же юнармейцы, представители духовенства, казаки. Участники автопробега еще раз выразили свою поддержку специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Общественная инициатива нашла широкий отклик среди жителей республики. В сегодняшних реалиях проведение таких патриотических акций очень важно и необходимо, считает руководитель «Кавказского рубежа» Виктор Цибин. «Сплотиться для решения общей задачи – защиты интересов нашей страны», «Мы – единый народ!» - эти мысли звучали на митингах в ходе автопробега. Обязательная часть акции – выстраивание машин в форме букв Z и V.
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