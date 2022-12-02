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В Майском районе прошли Рождественские парламентские встречи

В Майском районе прошли Рождественские парламентские встречи

02.12.2022 | 16:19
В Кабардино-Балкарии сегодня продолжились Рождественские парламентские встречи. Состоялись они на этот раз в селе Ново-Ивановском. Сюда на встречу с педагогами и школьниками Майского района приехал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Провели ее в местной школе. В зале также собрались представители местной власти и общественные деятели. Обсудили различные вопросы образования, церковного и социального служения, противодействия наркомании и алкоголизму, новые вызовы времени. Представители молодого поколения получили возможность задать вопросы, и темы их интересовали самые разные. Добавим, что региональные Рождественские встречи – это часть международных образовательных чтений, где говорят о духовном выборе человека, стоящего перед глобальными вызовами современности.   https://t.me/vestikbr
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