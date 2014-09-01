В Майском районе проходит акция «Помоги пойти учиться!»





«Помоги пойти учиться!» — акция под таким названием проходит в Майском районе. Ежегодно ее организует администрация муниципалитета. Цель – силами неравнодушных жителей собрать в школу детей, которым особенно нужна поддержка. Канцелярские принадлежности получают ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также из тех, что попали в трудную жизненную ситуацию. В этом году акция началась в июле и завершится в конце сентября. Участвовать в ней может любой желающий. В прошлом году в школу со всеми необходимыми канцтоварами отправились 32 ребенка. В нынешнем намерены помочь более чем 40 ребятам.