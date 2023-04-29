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В Майском районе отметили Международный день танца

В Майском районе отметили Международный день танца

29.04.2023 | 10:32
«Шаг вперед» призван способствоват поиску самобытных талантов и пропагандировать танцевальное искусство, отмечают организаторы. Участников было 10. Ребята показали удивительное мастерство. Череда переплясов буквально заполнила сцену. Продолжалась конкурсная программа больше двух часов. В итоге жюри вынесло свой вердикт. Гран-при конкурса завоевал танцевальный коллектив «Драйв» первой гимназии Майского. «Золото» получила команда девятой школы Александровской, «серебро» – у пятой школы. А «Бронзу» поделили третья, шестая и десятая.     https://t.me/vestikbr
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