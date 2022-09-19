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В Майском районе отметили День адыгов

В Майском районе отметили День адыгов

19.09.2022 | 16:07
На торжественное шествие, посвященное Дню адыгов в Александровской собрались представители многих национальностей. В сопровождении конников они прошли по центральной улице станицы. На площадке перед Домом культуры развернули исторические выставки, оформили уголки национального быта. Станичники с интересом рассматривали стенды с фотографиями своих односельчан – героев нашего времени. В их числе орденоносец, бывший руководитель местного сельхозпредприятия Юрий Шомахов. Именно его стараниями в Александровской появились современные объекты культуры, образования, быта. Праздничной атмосфере тон задавали ансамбли местного ДК. Наиболее ярким моментом стали завораживающие кабардинские танцы в исполнении казаков. Народное гуляние, посвященное дню адыгов, стало хорошим продолжением мероприятий в рамках 100-летия государственности Кабардино-Балкарии, говорили выступавшие. День адыгов призван сохранить историю, способствовать развитию национальных традиций и обычаев народов республики, говорили станичники. Торжества в Александровской дали старт праздничным программам и в других муниципалитетах республики.   https://t.me/vestikbr
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