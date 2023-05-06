В Майском районе открыли сразу две «Парты Героя»

Напомним, это инициатива «Единой России». ЕЕ воплощают в жизнь в рамках партийных проектов «Историческая память» и «Новая школа».
В первой гимназии Майского открыли парту в честь своего выпускника Михаила Бадулина. Он записался добровольцем для участия в СВО и погиб, спасая товарищей из-под обстрела. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (посмертно).
«Парту Героя» открыли в торжественной обстановке, перерезав символическую красную ленту. Это ученический стол, на котором есть фотография бойца и информация о его заслугах. Право сидеть за ним получат отличники и общественные активисты школы... Здесь же представители военного комиссариата Майского района передали родственникам Михаила Бадулина медаль Луганской народной республики «За боевые заслуги»...
Героическое имя в летописи третьей школы Майского – Зия Элисов. Старший разведчик погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. Свидетельство заслуг бойца – орден Мужества. Парта в его честь теперь тоже есть в одном из учебных заведений города.
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