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В Майском районе открыли памятник бойцам 392-й грузинской стрелковой дивизии

В Майском районе открыли памятник бойцам 392-й грузинской стрелковой дивизии

11.05.2022 | 22:18
Последние выстрелы Великой Отечественной отгремели 77 лет назад, но и в наши дни продолжаются поиски пропавших без вести на той войне солдат. Каждый год волонтеры находят и предают земле все новые останки некогда не похороненных героев Победы. Святой работу поисковиков назвала Татьяна Саенко, выступая на митинге по случаю открытия нового памятника. Глава Майского района призвала присутствующих помнить свою историю. Поисковые работы в районе хутора Красная поляна начались в марте 2019-го. На этом участке в годы Великой Отечественной шли ожесточенные бои. Поисковики отряда «Кавказский рубеж» при поддержке коллег из других групп долго обследовали линию окопов. В результате удалось обнаружить останки воинов, положивших жизни за освобождение Кавказа. Семьдесят процентов трудов – это работа в архивах, говорит командир поискового отряда Виктор Цибин. В братской могиле лишь малая часть разбитой здесь в 42 году грузинской дивизии. Предположительно, недалеко от этого памятника в лесу располагался военный госпиталь, рядом с которым тоже были захоронения. В этом году поисковики начнут здесь раскопки.
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