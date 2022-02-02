В Майском районе обновят объекты водоснабжения

Татьяна Саенко провела рабочее совещание с главами поселений и своими заместителями. Первым на повестке дня стоял вопрос о ситуации в сфере водоснабжения. Еще полтора года назад главам муниципальных образований было дано поручение провести необходимую работу по постановке на кадастровый учет и оформлению в муниципальную собственность объектов водоснабжения, включая водопроводные сети, водонапорные башни и водяные скважины, а также объекты водоотведения. Главы поселений отчитались о ходе исполнения данного поручения: в 2021 г. были заключены контракты на изготовление технической документации с целью постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности для 124 объекта водоснабжения. В настоящее время практически полностью завершены работы по ст. Александровская, в остальных муниципальных образованиях необходимо продолжить указанную работу в рамках исполнения поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики. Заместитель главы администрации Кирилл Кожухов сообщил, что в прошлом году были построены 2 новых объекта водоснабжения: водопровод в ст. Александровская в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» и водопровод на ул. Цыбулина в г. Майский в рамках регионального проекта «Обеспечение жильем и коммунальными услугами жителей КБР». Между тем существующие инженерные сети Майского района имеют высокую степень технического износа и требуют замены или капитального ремонта. С целью решения данного вопроса разработан ряд проектов, включающих следующие мероприятия: - в г. Майский - замена водовода протяженностью 2 км; строительство канализационных сетей с техническим перевооружением КНС в г. Майский; реконструкция и строительство 11 км сетей водоснабжения; - в ст. Котляревская - строительство скважины (водозабора) и 600 м водопроводной сети; - в ст. Александровская - строительство скважины (водозабора). На все эти объекты имеется проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы. Администрацией района соответствующие заявки направлены в Министерство строительства КБР и Министерство сельского хозяйства КБР для дальнейшего решения вопроса об участии в мероприятиях национальных проектов и федеральных целевых программ. В заключение Татьяна Саенко подчеркнула, что Глава республики Казбек Коков назвал приоритетной задачу обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей Кабардино-Балкарии, вопрос планируется решить до конца 2024 года. Должностным лицам администрации района и главам поселений поручено обеспечить своевременную реализацию мероприятий по развитию инженерных сетей Майского района и ускорить темпы регистрации указанных объектов жизнеобеспечения.