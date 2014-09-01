В Майском районе КБР состоялась церемония перезахоронения останков трех советских бойцов





Сегодня в поселке Красная Поляна в Майском районе торжественно перезахоронили останки трех советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной. К месту захоронения в поселок Красная Поляна останки советских бойцов доставили из Майского. Сопровождали представители республиканского военкомата и сотрудники Росгвардии. На митинге памяти – представители власти, военнослужащие, общественники, молодежь. Почетный гость – ветеран Великой Отечественной Василий Дегтяренко. Останки трех бойцов Красной Армии поисковики отряда «Кавказский рубеж» нашли осенью 2019-го. Поблизости лежали фрагменты газеты на грузинском языке. Именно они помогли понять, кто мог быть в числе погибших. Работая с архивами, активисты выяснили: в конце лета – начале осени 42-го в этом районе оборону держала 392 стрелковая горийская дивизия, сформированная в Грузии. В память о героях Великой Отечественной – минута молчания. Церемонию перезахоронения провели под ружейные выстрелы. На окраине Красной Поляны с 18-го года поисковики обнаружили останки 16 советских солдат. По архивным данным, все они служили в одном из батальонов стрелковой дивизии. Решением администрации Майского района на этом месте установят мемориал.

Монумент погибшим героям планируют установить в течение года. Памятник, говорят, будет народным: средства на него собирают сами майчане… Уже после траурной церемонии ветеран Василий Дегтяренко вновь обратился к жителям поселка.