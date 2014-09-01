В Доме правительства КБР обсудили проведение ЕГЭ в 2021 году





Государственная итоговая аттестация школьников в 21-м году: как провести ее на высоком уровне и в безопасных условиях? Эти вопросы обсудили сегодня в Доме правительства. В совещании участвовал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, который находится в республике с рабочим визитом. Председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков сообщил, что в этом году итоговую аттестацию пройдут больше 12 тысяч человек – учеников девятых и 11-х классов. Для проведения ЕГЭ откроют 26 пунктов. Все аудитории будут работать в онлайн-режиме. В целях обеспечения безопасности, пропускной режим участников итоговой аттестации планируется осуществлять с использованием стационарных и переносных металлодетекторов. Для повышения объективности в пунктах проведения ЕГЭ будут использовать средства для подавления сигналов подвижной связи , на всех этапах будет организовано общественное наблюдение. Анзор Музаев отметил, что по итогам 2020-го Кабардино-Балкария не получила серьезных нареканий от федерального надзорного ведомства. По его словам, главное новшество аттестации этого года: экзамены по информатике проведут на компьютерах. На совещании отмечено, что в Кабардино-Балкарии в целом готовы к государственной итоговой аттестации школьников этого года.