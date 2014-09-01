В Майском районе идет активная вакцинация против covid -19





Около двух тысяч человек прошли на сегодня процедуру иммунизацию от новой коронавирусной инфекции в Майском районе. Вакцинация продолжается. Всего в предварительных списках жителей муниципалитета –свыше 17 тысяч человек, которым можно пройти прививочную кампанию. Сегодня в районе функционируют 4 поста вакцинации населения -в городе Майский и сельских поселениях Ново-Ивановское, станицах Александровская и Котляревская. Врачи говорят, что массовая вакцинация – это наиболее эффективный способ воздействия на эпидемиологическую ситуацию.