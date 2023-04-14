В Майском районе готовят куличи по старинным бабушкиным рецептам

Основными атрибутами стола в День воскресения Христова являются крашеные яйца и куличи.
В Ново-Ивановском их изготавливают по старинным бабушкиным рецептам. Тесто делают обязательно дрожжевое. Для этого по осени собирают в окрестностях села растение «хмель». Сушат его, а затем варят те самые дрожжи. Мастера говорят: если оставить часть закваски впрок, то куличи можно печь с ее помощью практически бесконечно.
Тесто сдабривают сливочным маслом, добавляют молоко и яйца. Куличи на Пасху не только едят сами, но и угощают ими родственников и друзей. Обычно их тщательно украшают и ставят в центр стола. Успеть заняться выпечкой можно и ранним утром в Великую субботу, 15 апреля, а следом отправиться в церковь, чтобы освятить символическую пищу.
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