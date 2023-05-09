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В Майском районе День Победы встретил ветеран ВОВ Василий Дегтяренко

В Майском районе День Победы встретил ветеран ВОВ Василий Дегтяренко

09.05.2023 | 20:17
У ворот гостей встречает сам хозяин – ветеран Василий Дегтяренко. Дом – на окраине Майского на улице, которая носит имя фронтовика Степана Цыбулина. Достояние города, республики и страны – 96-летний участник Великой Отечественной. В окружении родных он готовится к празднику. На 9 Мая сыновья каждый год приезжают к отцу: один из Москвы, другой из Петербурга. Василия Дегтяренко призвали в армию в 43-м. Тогда ему было всего 17. Сначала прошел курсы связистов, затем – отправка на передовую. Боевое крещение принял в Белоруссии. Именно за освобождение Белоруссии рядовой Дегтяренко получил свою первую медаль и две благодарности от Верховного Главнокомандующего. Затем были и другие награды, в том числе орден Отечественной войны второй степени. Василий Дегтяренко оказался среди тех, кто брал Берлин, а в логове фашистов самая ожесточенная битва – за рейхстаг. Армейскую службу продолжил вплоть до 50-го. Вернувшись домой, женился, работал предприятиях связи. Вместе с супругой Верой Григорьевной вырастили четверых детей. Радуют внуки и правнуки. Когда близкие приезжают, обязательно помогают главе семейства в огороде, а ведь там всегда есть чем заняться. Общение с фронтовиком очень ценят в райсовете ветеранов, ведь каждая встреча с Василием Дегтяренко – в радость. Василий Иванович Дегтяренко – один из четырех участников Великой Отечественной, которые живут сегодня в Майском районе. Это люди, перед которыми все наши современники – в неоплатном долгу.   https://t.me/vestikbr
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