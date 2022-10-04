home
Главная
>
Новости
>
В Майском районе чествовали лучших учителей муниципалитета

В Майском районе чествовали лучших учителей муниципалитета

04.10.2022 | 22:36
Седьмой лицей открыли в сентябре прошлого года. Сегодня он стал площадкой для торжеств в честь предстоящего Дня учителя, которые решили организовать в Майском районе. Какие бы информационные технологии ни внедряли сегодня в образовательный процесс, ничто не заменит живого слова педагога, его умения разглядеть в каждом из учеников солнце и дать ему засиять, говорили выступавшие. В центре внимания сегодня оказались и те, кто недавно ступил на педагогическую стезю, и профессионалы, заслужившие широкое признание. Среди учителей, чей вклад особо отмечен, - Ольга Диденко. Она преподает русский язык и литературу вот уже около трех десятков лет. Сегодня в Кабардино-Балкарии сформирована целостная система инновационного развития системы образования. Решающую роль в этом сыграл профильный национальный проект. В его реализации республика участвует уже больше полутора десятков лет. А педагоги все так же помогают детям стать достойными гражданами России, сохраняя в основе своей работы творческое начало и бесконечную любовь к профессии.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных