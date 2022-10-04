В Майском районе чествовали лучших учителей муниципалитета

Седьмой лицей открыли в сентябре прошлого года. Сегодня он стал площадкой для торжеств в честь предстоящего Дня учителя, которые решили организовать в Майском районе.
Какие бы информационные технологии ни внедряли сегодня в образовательный процесс, ничто не заменит живого слова педагога, его умения разглядеть в каждом из учеников солнце и дать ему засиять, говорили выступавшие.
В центре внимания сегодня оказались и те, кто недавно ступил на педагогическую стезю, и профессионалы, заслужившие широкое признание. Среди учителей, чей вклад особо отмечен, - Ольга Диденко. Она преподает русский язык и литературу вот уже около трех десятков лет.
Сегодня в Кабардино-Балкарии сформирована целостная система инновационного развития системы образования. Решающую роль в этом сыграл профильный национальный проект. В его реализации республика участвует уже больше полутора десятков лет. А педагоги все так же помогают детям стать достойными гражданами России, сохраняя в основе своей работы творческое начало и бесконечную любовь к профессии.
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