В Майском провели акцию «Чистые берега»

Жители Майского района вышли на борьбу с мусором. Они организовали уборку в прибрежной зоне реки Черек.
Это традиционная акция, которую назвали «Чистые берега». За два часа активистам удалось очистить от стекла, пластика и других бытовых отходов примерно километр береговой линии. А после субботника майчане провели в районе акцию, приуроченную ко Всемирному дню здоровья. Его, напомним, отмечают седьмого апреля.
Акция призвана приобщить жителей муниципалитета к регулярным оздоровительным прогулкам.
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