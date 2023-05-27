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В Майском презентовали проект по благоустройству центральной площади

В Майском презентовали проект по благоустройству центральной площади

27.05.2023 | 12:09
Проект разработали для участия в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды. Кстати, тот, который проводят в этом году, - уже восьмой по счету. Презентацию провела группа архитекторов во главе с Антоном Сафоновым. Проект включает монтаж сцены с софистами. Рядом предложили установить большой экран, а также рампы для катания на скейтбордах и роликовых коньках. По замыслу авторов, необходимы создать дополнительные места отдыха, поменять покрытие и реконструировать систему освещения площади. Участвовать в конкурсе предлагают городам с числом жителей до 200 тысяч человек, а также историческим поселениям федерального и регионального значения. Грантополучателей будет около полутора сотен – по всей стране. В 2023-м, помимо Майского, на финансирование претендует и Чегем. Кстати, этот город в прошлые годы уже признавали победителем, так же как Баксан и Нарткалу.   https://t.me/vestikbr
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