В Майском построят школу на 330 мест

Строительство общеобразовательной школы на 330 мест в городе Майский планируется завершить к декабрю 2023 года по нацпроекту «Образование», рассказал замминистра строительства и жилищного хозяйства региона Алан Локьяев. Национальный проект «Образование» предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену. Проект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно его целям, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения. Школа будет оснащена всем необходимым — это учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотека и иные необходимые помещения для обучения. На территории школы будут расположены площадки для занятий спортом и проведения различных школьных мероприятий. Как отметил замминистра, технологические решения по проектируемому объекту будут разработаны с учетом специфики учреждения, уровня развитости технологий современного строительства. Проектная стоимость объекта составляет 289 миллионов рублей. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Плановый срок заключения государственного контракта апрель 2022 года.