В Майском обновляют здания десятой городской школы





Масштабные работы проводят в рамках реализации национального проекта «Образование». Особое внимание строители уделяют кровле. Ее здесь никогда капитально не ремонтировали. После дождей она часто протекала. Серьезные проблемы были с отоплением и канализацией. Теперь все это останется позади, уверяют подрядчики. Коммуникации наладили. Сейчас в помещениях идут штукатурные работы.

Этим зданиям – больше шести десятков лет. Чтобы их капитально обновить, направят 28 миллионов рублей. В местной администрации рассчитывают, что отремонтированная школа станет хорошим подарком к новому учебному году для детей и родителей, которые живут в этой части Майского.