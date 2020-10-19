В Майском обновляют кровлю и лифты





Региональным оператором Кабардино-Балкарии по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в 3-х многоэтажках города Майского проводятся работы по обновлению кровель и лифтового хозяйства. Республиканская программа по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов рассчитана в КБР до 2043 года. Она включает в себя свыше двух тысяч многоквартирных жилых домов, расположенных во всех муниципальных образованиях республики. Списки домов ежегодно актуализируются, своевременно принимаются краткосрочные планы реализации программы.

Сегодня жилой фонд Майского составляет более 100 домов, в которых зарегистрировано около семи тысяч жителей. Привести их в надлежащий вид, чтобы горожанам было уютно и комфортно жить, – задача местных властей. И она поэтапно решается. Сейчас идут работы на двух домах: по улицам Ленина и Энгельса, где мягкую, уже ветхую кровлю меняют на шатровую. Еще в одной многоэтажке заменят лифт.

За последние два года в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» жителям одного из многоквартирных домов благоустроили дворовую территорию. Здесь же установили индивидуальный котел горячего водоснабжения, провели поверку лифтового оборудования, косметический ремонт подъездов, частично заменили внутренние инженерные коммуникации.Сейчас меняют кровлю: укладывают шатровую из металлопрофиля.

В этом году в Майском работы по капремонту начаты в соответствии с договорами и графиками, отмечают в администрации города.

Благодаря своевременному внесению взносов собственниками жилых помещений, в городе капитально отремонтировали целый комплекс многоэтажек. В одних домах заменили кровлю, в других – обновили фасады и инженерные сети.

По плану 2020-го в республике предполагается капитально отремонтировать около 100 многоквартирных домов. Это значительно больше, чем годом ранее. Сумма затрат на эти цели – свыше 218 миллионов рублей. В перечне мероприятий: замена внутридомовых систем электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, кровли, ремонт подвальных помещений, обновление фасада, фундамента, лифтового оборудования, установка общедомовых приборов учета.