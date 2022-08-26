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В Майском обновили площадку для детей

В Майском обновили площадку для детей

26.08.2022 | 13:37
Новая площадка для детей появилась в центре Майского. Обновили территорию по решению самих горожан, которые проголосовали за этот сквер. Мнения собирали в рамках реализации проекта по формированию комфортной среды. Посетителям площадка пришлась по душе. С утра здесь уже с десяток отдыхающих. А заняться есть чем: можно сесть на качели, подняться по канату или взобраться на скалодром, спуститься с горки, а затем отдохнуть в тени. Конструкции сделаны из дерева. Напольное покрытие мягкое, противоударное – из прессованной резиновой крошки. Площадка рассчитана на ребят от трех до семи лет, и многие юные жители Майского уже привыкли здесь бывать… Ранее по той же программе сделали более комфортными прогулки по тротуарам на улицах Ленина и Энгельса – установили новые скамейки, урны и фонари.
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