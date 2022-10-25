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В Майском обновили братскую могилу красноармейцев

В Майском обновили братскую могилу красноармейцев

25.10.2022 | 10:15
Сохранить объект культурного наследия... В Майском обновили братскую могилу красноармейцев, которые защищали страну в годы Великой Отечественной. Здесь покоятся больше 70 воинов. К ремонтным работам приступили минувшим летом. Помогла федеральная программа по увековечению памяти погибших при защите Отечества. В рамках ее реализации реставрируют места захоронений, которые были обнаружены во время поисковых работ, обновляют мемориальные комплексы. В Майском площадку вымостили плиткой, поставили новую ограду. На лицевой части памятника установили гранитную табличку с изображением звезды и списком имен героев… Эту братскую могилу признали, как часть историко-культурного наследия России, поэтому главная задача реставраторов – улучшить внешний вид комплекса, не внося кардинальных изменений.   https://t.me/vestikbr
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