В Майском нескольким десяткам семей вручили ключи от новых квартир

Программа расселения из аварийного жилья в Кабардино-Балкарии, рассчитанная до 23-го года, завершена досрочно. Расселено 62 аварийных дома, жильем обеспечено более тысяча граждан. 42 из них получили квартиры в двух новых домах в Майском. Их построили практически в центре города на ул. Ленина. Здания притягивают взоры своим современным видом. Часть жильцов уже поселилась в новых квартирах. Среди них – Людмила Тлупова, обладательница «однушки». По условиям федеральной программы расселения из аварийного жилья, квартиры должны предоставлять людям «под ключ». Здесь чистовая отделка, все входные двери – сейфовые, в помещениях установили стеклопакеты и межкомнатные двери. Есть индивидуальные котлы отопления, узлы учета, бытовая техника... Благоустроили и прилегающую территорию: оборудовали детскую площадку, парковку для автомобилей. Скоро эти два дома в Майском будут заполнены, и жизнь в микрорайоне закипит. Ранее, недалеко от новых строений, город выкупил для переселенцев около 20 квартир. А сейчас муниципальные власти строят планы по возведению еще нескольких домов для тех, кто нуждается в жилье. В перспективе республика продолжит участвовать в программе по расселению граждан из домов и квартир, которые стали негодными для проживания. Уже подготовлена новая программа сокращения жилья, признанного ветхим с января 17-го года по декабрь 20-го. Она сейчас проходит согласование на федеральном уровне. Планируется расселить 19 многоквартирных домов, в которых проживает около двух тысяч человек.