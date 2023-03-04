В Майском капитально ремонтируют вторую школу впервые за пятьдесят лет

Ремонт здесь не проводили с момента постройки, а открылось учебное заведение больше полувека назад. Долгие годы здесь обходились косметическим восстановлением. Теперь здание изменится как внутри, так и снаружи. Должны полностью обновить крышу, коммуникации, коридоры, спортзал и, конечно, учебные классы.
Программа восстановления не ограничится только ремонтом: она подразумевает покупку оборудования и книг для библиотеки. Учителей отправят на курсы повышения квалификации… Добавлю, что в прошлом году обновили две школы – в Майском и Александровской. В райцентре строят еще одно общеобразовательное учреждение. Эти работы должны завершить в декабре.
https://t.me/vestikbr