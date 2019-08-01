В Майском готовятся отметить 200-летие возникновения казачьего поста Пришиб. Именно с этого военного поселения и берет свои истоки сам город — 2019.08.08

Первое упоминание о Пришибе можно найти на генеральной карте земель между Черным и Каспийским морями, составленной в 1819 году. На донском наречии название означает крутой поворот реки. Побывал в этом укреплении и великий русский поэт Александр Пушкин во время своей поездки на Кавказ. Со временем здесь выросла станица. Сегодня потомственные терские казаки бережно хранят традиции своих предков, передают их нынешним поколениям. В городской администрации отмечают, что в рамках празднования юбилея будут организованы творческие конкурсы, спортивные соревнования и молодежные акции. 19 октября на площадке возле храма планируется провести фестивалем «Венок дружбы». Здесь же будет развернуто традиционное казачье подворье, оформлена фотовыставка.