В Майском досрочно завершена программа расселения граждан из аварийного жилья

В Майском муниципальном районе досрочно завершена программа расселения аварийных домов, рассчитанная до 2023 года, сообщает пресс-служба муниципалитета. Расселено 62 аварийных дома, жильем обеспечено более тысячи граждан, 42 из них получили квартиры в двух новых домах в городе Майском на улице Ленина. В квартирах выполнена чистовая отделка, все входные двери – сейфовые, в помещениях установлены стеклопакеты и межкомнатные двери. Также подключены индивидуальные котлы отопления, узлы учета, бытовая техника. Благоустроили и прилегающую территорию: оборудовали детскую площадку, парковку для автомобилей. Программа переселения граждан из ветхого жилья — одна из самых масштабных в истории современной России.