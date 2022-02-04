В Майcком районе прошла профилактическая акция «Скажи коррупции «НЕТ!»

В Майcком районе прошла очередная профилактическая акция «Скажи коррупции «НЕТ!» Организаторами мероприятия выступили сотрудники полиции и представители общественности, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Сотрудники отделения по работе с личным составом и дорожно-патрульной службы ОМВД России по Майскому району совместно с членом Общественного совета при Отделе Юлией Поротниковой на улицах районного центра провели акцию под названием «Скажи коррупции «НЕТ!». Основная цель мероприятия – предупреждение фактов коррупции и информирование граждан об ответственности за коррупционные преступления. В рамках акции участники мероприятия роздали информационные буклеты гражданам. Сотрудники полиции рассказали о видах преступлений коррупционной направленности, о том, что может быть предметом взятки, какие санкции предусмотрены законодательством в отношении граждан, совершающих коррупционные преступления. Юлия Поротникова рассказала о том, как вести себя в случае склонения к совершению коррупционных преступлений, куда необходимо сообщать о фактах взяточничества. Жители г. Майского поблагодарили организаторов акции за проведенную профилактическую работу.