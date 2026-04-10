В мае количество выходных составит 12 дней

10.04.2026 | 09:00
В мае россиян ждут 12 дней отдыха. По количеству праздничных и выходных этот месяц уступает только январю. В мае жители страны будут отдыхать дважды: с 1-го по 3-ье и с 9-го по 11-е. Это связано с праздничными: Днем Весны и Труда и Днем Победы. Рабочие дни накануне – 30 апреля и 8 мая – считаются предпраздничными, потому они будут сокращенными. Работодателям надлежит отпустить своих сотрудников домой на час раньше. Если взять отпуск в период майских, то он автоматически продлевается на количество выходных, которые дополнительно не оплачиваются. Например, оформив его с 1 по 10 мая, сотрудник выйдет на работу не 11-го, а 13-го числа, поскольку на этот период выпадает сразу два праздника.   https://t.me/vestikbr
