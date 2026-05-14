В мае этого года исполнится 12 лет со дня образования Евразийского экономический союза

14.05.2026 | 16:30
В мае этого года исполнится 12 лет со дня образования Евразийского экономический союза. Договор о его создании был подписан 29 мая в 2014 году между президентами России, Белоруссии и Казахстана.  Напомню, международную организацию сформировали на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства трех государств. После в состав Евразийского экономического союза вошли Армения и Киргизия.  Согласно договоренностям, между этими пятью странами обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики. В задачи Союза также входит всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.
