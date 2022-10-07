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В Лескенском районе ведется ремонт моста через реку Лескен

В Лескенском районе ведется ремонт моста через реку Лескен

07.10.2022 | 15:48
От Аргудана до границы с Северной Осетией… В Лескенском районе реконструируют правый мост через реку Лескен. Находится он на 482-м километре федеральной трассы “Кавказ”. За многие годы конструкция обветшала и уже не справлялась с современной транспортной нагрузкой. К восстановлению приступили в декабре прошлого года. Специалисты разобрали мост, обновили фундамент опор и возвели часть новых элементов. Кроме этого, смонтировали трехпролётное строение и установили плиты на участках соединения с дорогой. Чтобы удержать насыпь и защитить берега от размыва, сейчас укрепляют берега. Реконструкцией заняты две бригады – всего полтора десятка человек. В их распоряжении – четыре спецмашины. Работу планируют завершить в ноябре. А пока мост чинят, движение на этом участке организовали по временной схеме.   https://t.me/vestikbr
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