В Лескенском районе в этом году благоустроят три общественные территории

Одна из них находится в Аргудане. Это парк культуры и отдыха на ул.Суншева. Поблизости расположены значимые объекты – здание местной администрации, Дом культуры. На дорожках снимут старый асфальт и уложат тротуарную плитку.
В планах также – установить бордюры, фонари, урны и скамейки. Здесь же создадут место отдыха для взрослых и детей, а также шахматный домик.
Другие общественные территории, которые намерены благоустроить, находятся во Втором Лескене и Урухе. Работы начнутся в апреле в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
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