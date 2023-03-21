home
Главная
>
Новости
>
В Лескенском районе в этом году благоустроят три общественные территории

В Лескенском районе в этом году благоустроят три общественные территории

21.03.2023 | 09:30
Одна из них находится в Аргудане. Это парк культуры и отдыха на ул.Суншева. Поблизости расположены значимые объекты – здание местной администрации, Дом культуры. На дорожках снимут старый асфальт и уложат тротуарную плитку. В планах также – установить бордюры, фонари, урны и скамейки. Здесь же создадут место отдыха для взрослых и детей, а также шахматный домик. Другие общественные территории, которые намерены благоустроить, находятся во Втором Лескене и Урухе. Работы начнутся в апреле в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных