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В Лескенском районе в 2022 году отремонтируют два дома культуры

В Лескенском районе в 2022 году отремонтируют два дома культуры

15.03.2022 | 10:14
В Лескенском районе в 2022 году отремонтируют два дома культуры – в сельских поселениях Озрек и Ташлы-Тала. В учреждениях произведут замену коммуникаций, обновят фасад, зрительный зал, внутренние помещения, а также благоустроят прилегающую территорию. Капитальный ремонт ДК преобразуют с учетом потребностей местных жителей. Обновленные учреждения культуры создадут дополнительные возможности для творческой самореализации жителей, комфортные условия для семейного досуга и позволят увеличить число культурно-массовых мероприятий в поселениях. Ремонтные работы начнутся после завершения конкурсных процедур на определение подрядных организаций. Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Культура».
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