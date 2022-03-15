В Лескенском районе в 2022 году отремонтируют два дома культуры – в сельских поселениях Озрек и Ташлы-Тала. В учреждениях произведут замену коммуникаций, обновят фасад, зрительный зал, внутренние помещения, а также благоустроят прилегающую территорию. Капитальный ремонт ДК преобразуют с учетом потребностей местных жителей. Обновленные учреждения культуры создадут дополнительные возможности для творческой самореализации жителей, комфортные условия для семейного досуга и позволят увеличить число культурно-массовых мероприятий в поселениях. Ремонтные работы начнутся после завершения конкурсных процедур на определение подрядных организаций. Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Культура».