В Лескенском районе стартовали работы по благоустройству общественной территории

Укладывают плитку и монтируют конструкции для баннеров… В Лескенском районе благоустраивают общественную территорию.
Объект находится в Хатуее. Протяженность пешеходной зоны – свыше 200 метров. Новые тротуары свяжут сельский парк с ключевыми социальными объектами и сделают передвижение по населенному пункту удобнее.
В дальнейшем на участке установят уличные фонари, скамейки и урны. Территорию дополнительно озеленят. Работы ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Главная их цель – создать достойные условия для прогулок и отдыха жителей в каждом населенном пункте.
