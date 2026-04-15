В Лескенском районе стартовали работы по благоустройству общественной территории

15.04.2026 | 14:10
Укладывают плитку и монтируют конструкции для баннеров… В Лескенском районе благоустраивают общественную территорию. Объект находится в Хатуее. Протяженность пешеходной зоны – свыше 200 метров. Новые тротуары свяжут сельский парк с ключевыми социальными объектами и сделают передвижение по населенному пункту удобнее. В дальнейшем на участке установят уличные фонари, скамейки и урны. Территорию дополнительно озеленят. Работы ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Главная их цель – создать достойные условия для прогулок и отдыха жителей в каждом населенном пункте.   https://t.me/vestikbr
