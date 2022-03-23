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В Лескенском районе создали пункт для сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

В Лескенском районе создали пункт для сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

23.03.2022 | 16:38
Волонтер Милана Утова участвует в подготовке гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые стали беженцами. В Лескенском районе пункт сбора создали в администрации муниципалитета. Здесь говорят: селяне откликнулись сразу, посыпались звонки: чем можно помочь? Люди стали приносить продукты питания, бытовую химию, гигиенические средства, одежду, постельное белье и другие вещи. Все упаковали в коробки, которых собралось около ста. Новый груз готов к транспортировке… Сбор самого необходимого для жителей ДНР и ЛНР продолжается по всей Кабардино-Балкарии. Из республики уже отправили 200 тонн гуманитарной помощи.
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