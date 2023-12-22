В Лескенском районе сохраняют традиционные ремесла народов КБР

Плетение циновок, золотное шитье, вышивка…В Лескенском районе сохраняют традиционные ремесла народов Кабардино-Балкарии. В детской школе искусств в Анзорее больше полусотни юных жителей с удовольствием постигают азы декоративно-прикладного искусства. Готовых работ пока немного – к занятиям приступили в сентябре, но ребята уже научились создавать орнаменты, вышивать и плести тесьму.
Лидия Серкова постигает секреты старинных ремесел десятки лет. Наработанным мастерством сегодня делится с подрастающим поколением – обучает воспитанников детской школы искусств Анзорея. Отделение декоративно-прикладного искусства открыли здесь совсем недавно – в этом учебном году. Однако успехи есть уже на старте.
Мастер увлеклась рукоделием в 10-летнем возрасте. Училась у мамы: вязала крючком, спицами… Интерес к национальным костюмам и орнаментам побудил к самостоятельному поиску – в сфере вышивки и плетения… Мастерски справляется Лидия Серкова и с рогозом.
Декоративно-прикладное искусство в школе Анзорея изучают больше полусотни детей. Завершенных работ пока немного, ведь к занятиям приступили в сентябре, но ребята уже готовят первую выставку. Провести ее планируют в конце декабря.
https://t.me/vestikbr