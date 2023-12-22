Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Лескенском районе сохраняют традиционные ремесла народов КБР

В Лескенском районе сохраняют традиционные ремесла народов КБР

22.12.2023 | 16:11
Плетение циновок, золотное шитье, вышивка…В Лескенском районе сохраняют традиционные ремесла народов Кабардино-Балкарии. В детской школе искусств в Анзорее больше полусотни юных жителей с удовольствием постигают азы декоративно-прикладного искусства. Готовых работ пока немного – к занятиям приступили в сентябре, но ребята уже научились создавать орнаменты, вышивать и плести тесьму. Лидия Серкова постигает секреты старинных ремесел десятки лет. Наработанным мастерством сегодня делится с подрастающим поколением – обучает воспитанников детской школы искусств Анзорея. Отделение декоративно-прикладного искусства открыли здесь совсем недавно – в этом учебном году. Однако успехи есть уже на старте. Мастер увлеклась рукоделием в 10-летнем возрасте. Училась у мамы: вязала крючком, спицами… Интерес к национальным костюмам и орнаментам побудил к самостоятельному поиску – в сфере вышивки и плетения… Мастерски справляется Лидия Серкова и с рогозом. Декоративно-прикладное искусство в школе Анзорея изучают больше полусотни детей. Завершенных работ пока немного, ведь к занятиям приступили в сентябре, но ребята уже готовят первую выставку. Провести ее планируют в конце декабря.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных