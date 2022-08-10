В Лескенском районе ремонтируют трассу

В Лескенском районе трассу “Кавказ” расширяют до четырех полос. Специалисты должны отремонтировать участок длиной 15 километров. Эта дорога связывает Аргудан с Северной Осетией. Движение здесь напряженное: в сутки проезжают примерно 30 тысяч машин. Восстановительные работы начали в апреле. На сегодня на первых четырех километрах сняли старое покрытие и расширили полотно. На отдельных участках начали уже укладывать новые слои асфальтобетона с армирующей геосеткой. Одновременно меняют водопропускные трубы. Помимо этого, отремонтируют пересечения и примыкания, нанесут разметку, установят фонари и дорожные знаки. Чтобы автомобили не выезжали на встречную полосу, установят тросовое ограждение. Благоустроят и среду для пешеходов: создадут дорожки и огороженные тротуары. Появятся и светофоры с кнопкой вызова, а также автобусные остановки. Все работы на этом участке трассы “Кавказ” должны завершить в декабре 24 года.