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В Лескенском районе расширяют трассу “Кавказ”

В Лескенском районе расширяют трассу “Кавказ”

11.08.2022 | 14:28
В Лескенском районе трассу “Кавказ” расширяют до четырех полос. Специалисты должны отремонтировать участок длиной 15 километров. Эта дорога связывает Аргудан с Северной Осетией. Движение здесь напряженное: в сутки проезжают примерно 30 тысяч машин. Восстановительные работы начали в апреле. На сегодня на первых четырех километрах сняли старое покрытие и расширили полотно. На отдельных участках начали уже укладывать новые слои асфальтобетона с армирующей геосеткой. Одновременно меняют водопропускные трубы. Помимо этого, отремонтируют пересечения и примыкания, нанесут разметку, установят фонари и дорожные знаки. Чтобы автомобили не выезжали на встречную полосу, установят тросовое ограждение. Благоустроят и среду для пешеходов: создадут дорожки и огороженные тротуары. Появятся и светофоры с кнопкой вызова, а также автобусные остановки. Все работы на этом участке трассы “Кавказ” должны завершить в декабре 24 года. https://t.me/vestikbr
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