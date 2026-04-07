В Лескенском районе проведено командно‑штабное учение

Система реагирования проверена, слабые места выявлены, опыт получен! В Лескенском районе в селении Анзорей прошло командно-штабное учение. Участвовали органы управления, силы и средства районного звена.
Организация управления по гражданской обороне и ликвидация последствий ЧС природного и технического характера – главная тема учений. Проводят их традиционно, в два этапа. В этот раз задействовали не только подразделения чрезвычайного главка, но и представителей профильных министерств и ведомств, администрацию Лескенского района.
Практические навыки отрабатывали на территории селения Анзорея. По легенде, ликвидировали последствия аварии техногенного характера.
Дежурно-диспетчерская служба принимала звонки от условных пострадавших и направляла к ним оперативные группы. Экстренные службы в режиме реального времени взаимодействовали друг с другом, координируя действия бригад. В ходе учений отработали действия по эвакуации людей в пункты временного размещения, а также координацию работы с коммунальными службами. Особое внимание уделили своевременности оповещения жителей.
Действиям всех задействованных в учениях учреждений ведомств дали положительную оценку. В завершение отметили, районные службы подтвердили готовность к оперативному реагированию на любые чрезвычайные ситуации – как природного, так и технического характера.
